Окупанти вночі завдали удару з артилерії по Нікополю: є жертва

Російські окупанти у ніч на 9 лютого обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Пошкоджені шістнадцять приватних будинків, сім господарчих споруд, два автомобілі, будівлі приватного підприємства, а одна господарча споруда зруйнована повністю", - зазначив посадовець. Своєю чергою мер Нікополя Олександр Саюк вказав, що ушкоджень також зазнали лінії електропередач і газогін. Наразі фахівці працюють над їх відновленням. "Триває робота над усуненням наслідків удару росіян. Вся інфраструктура функціонує. Комунальні підприємства працюють", - додав очільник міста. Окрім цього, він закликав громадян не ігнорувати сигнал тривоги та попередив, що загроза артобстрілів залишається. Фото: Окупанти вночі завдали удару по Нікополю (facebook.com/oleksandrsayuk)