RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей Никопольского района предупредили об угрозе артобстрела

Фото: жителей Никопольского района предупредили об угрозе артобстрела (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителей населенных пунктов Никопольского района Днепропетровской области предупредили об угрозе артиллерийского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Сообщается, что на левом берегу Днепра во временно оккупированных районах Запорожской области зафиксировано движение артиллерии российских войск на позиции, из которых может производиться обстрел прибрежных громад Никопольского района.

Ранее сообщалось, что оккупанты в ночь на 9 февраля обстреляли из ствольной артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб гражданский. Также были повреждены шестнадцать частных домов, семь хозяйственных построек, два автомобиля, здания частного предприятия, а одно хозяйственное сооружение разрушено полностью

Также напомним, что в Днепре вечером 8 февраля раздался взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьНикопольВторжение России в Украину