У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух
Фото: У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Дніпрі ввечері 8 лютого пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, чули звук близько 23:52 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Нагадаємо, у ніч на 8 лютого росіяни випустили близько 20 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
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