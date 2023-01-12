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Жителів Нікопольського району попередили про можливий артобстріл

Фото: мешканців Нікопольського району попередили про можливий артобстріл (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксовано активність російської артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Увага, активність ворожої артилерії на протилежному березі водосховища", - йдеться у повідомленні Євтушенка.

Імовірно, російська артилерія може завдати артилерійського удару населеним пунктам громад Нікопольського району Дніпропетровської області, які розташовані на правому березі Каховського водосховища.

Раніше ми писали, що минулої ночі російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог із артилерії атакував Марганецьку громаду.

Також цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок удару пошкоджено один із приватних секторів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Вторгнення Росії до УкраїниДніпропетровська областьНікополь