Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді показали наслідки

Російські окупанти вночі 12 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. На щастя, жертв чи поранених немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Унаслідок удару ушкоджень та руйнувань зазнали будинки одного з приватних секторів", - розповів посадовець. Куртєв зазначив, що на місцях вже працюють комунальники. Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя / (t.me/kurtievofficial)