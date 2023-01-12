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Жителей Никопольского района предупредили о возможном артобстреле

Фото: жителей Никопольского района предупредили о возможном артобстреле (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На временно оккупированной части Запорожской области зафиксирована активность российской артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Внимание, активность вражеской артиллерии на противоположном берегу водохранилища", - говорится в сообщении Евтушенко.

Предположительно, российская артиллерия может нанести артиллерийский удар по населенным пунктам громад Никопольского района Днепропетровской области, которые расположены на правом берегу Каховского водохранилища.

Ранее мы писали, что прошлой ночью российские оккупанты вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг из артиллерии атаковал Марганецкую общину.

Также этой ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие удара поврежден один из частных секторов.

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Вторжение России в УкраинуДнепропетровская областьНикополь