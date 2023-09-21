Жителів Москви бережуть, але скоро і їх торкнеться: ГУР про мобілізацію в Росії

Мобілізація в Росії триває на постійній основі, жителів Москви вона здебільшого оминала. Однак у майбутньому це торкнеться і їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону .

"Переважно ця хвиля мобілізація публічної пройшла осторонь Москви і Московського регіону, хоча мова не йде про гастарбайтерів чи якісь неблагонадійні верстви населення", - йдеться у заяві.

За словами Юсова, пересічного москвича ця мобілізація торкнулась мало. Проте ця ситуація може змінитись.

Представник розвідки зазначає, що цього разу буде трошки по іншому, попри те, що столицю режим російського диктатора Володимира Путіна буде берегти жителів Москви, мобілізація неминуче торкнеться їх.

Нова хвиля мобілізації

Юсова сказав, що нова ймовірна хвиля мобілізації торкнеться ще більшої кількості пересічних родин, проте через певні побоювання керівництво РФ переносило рішення про її оголошення.

Він сказав, що прихована мобілізація триває весь час, рекрутинг людей відбувається на постійній основі, навіть у тюрмах. Загалом 20 тисяч росіян на місяць приєднується до армії окупантів.

Представник Головного управління розвідки Міноборони зауважив, що нова публічна хвиля мобілізації може розпочатись і осінь є тим періодом, коли її могли б оголосити.

Мобілізація в Росії

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомляв, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче закликати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Видання "Важливі історії" повідомило, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через чотири - п'ять місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий окупант - не прожив і двох.