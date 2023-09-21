Жителей Москвы берегут, но скоро и их коснется: ГУР о мобилизации в России

Мобилизация в России продолжается на постоянной основе, жителей Москвы она в основном обходила стороной. Однако в будущем это коснется и их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире национального телемарафона .

"Преимущественно эта волна мобилизация публичной прошла в стороне Москвы и Московского региона, хотя речь не идет о гастарбайтерах или каких-то неблагонадежных слоях населения", - говорится в заявлении.

По словам Юсова, рядового москвича эта мобилизация коснулась мало. Однако эта ситуация может измениться.

Представитель разведки отмечает, что в этот раз будет немного иначе, несмотря на то, что столицу режим российского диктатора Владимира Путина будет беречь жителей Москвы, мобилизация неизбежно коснется их.

Новая волна мобилизации

Юсова сказал, что новая вероятная волна мобилизации коснется еще большего количества рядовых семей, однако из-за определенных опасений руководство РФ переносило решение о ее объявлении.

Он сказал, что скрытая мобилизация продолжается все время, рекрутинг людей проходит на постоянной основе, даже в тюрьмах. В общей сложности 20 тысяч россиян в месяц присоединяется к армии окупантов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны отметил, что новая публичная волна мобилизации может начаться и осень является тем периодом, когда ее могли бы объявить.

Мобилизация в России

Не так давно Генштаб ВСУ сообщал, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре – пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант – не прожил и двоих.