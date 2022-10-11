Жителів Кривого Рогу та Миколаєва попередили про ракетну загрозу, а у Вінниці - влучання
У вівторок, 11 жовтня, рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Так, мешканців Кривого Рогу та Миколаєва попередили про можливі "прильоти", а у Вінниці вже фіксують попадання.
РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент
Миколаїв
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про вихід ракет. Повідомлення у Telegram про це він опублікував о 8.09.
"Виходи ракет", - написав він.
Кривий Ріг
У Кривому Розі місцевих мешканців попросили пройти в укриття, попередивши про пуск ракет із Каспійського моря.
"Кривий Ріг. Все в укриття. Забирайте дітей. Пуски крилатих ракет із Каспію", - написав мер міста Олександр Вілкул.
Вінницька область
У Вінницькій області вже відомо про перше влучення.
"У Вінницькій області є влучення. Усі служби працюють.
Дотримуйтесь запобіжних заходів під час повітряної тривоги!” – повідомили у Вінницькій ОВА.
Оновлено 9.01
Тернопільська область
Можливий удар і по Тернопільській області.
"Є загроза удару по Тернопільській області. Прошу всіх негайно пройти в укриття", - написав в Telegram голова регіону Володимир Труш.
Як повідомлялося, Росія атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС Вінницької області. Подробиці поки що не уточнюються.
Також вранці 11 жовтня Російська Федерація завдала ракетного удару по Запоріжжю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.