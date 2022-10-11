Жителів Кривого Рогу та Миколаєва попередили про ракетну загрозу, а у Вінниці - влучання

У вівторок, 11 жовтня, рівень ракетної загрози залишається дуже високим. Так, мешканців Кривого Рогу та Миколаєва попередили про можливі "прильоти", а у Вінниці вже фіксують попадання.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент

Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про вихід ракет. Повідомлення у Telegram про це він опублікував о 8.09.

"Виходи ракет", - написав він.

Кривий Ріг

У Кривому Розі місцевих мешканців попросили пройти в укриття, попередивши про пуск ракет із Каспійського моря.

"Кривий Ріг. Все в укриття. Забирайте дітей. Пуски крилатих ракет із Каспію", - написав мер міста Олександр Вілкул.

Вінницька область

У Вінницькій області вже відомо про перше влучення.

"У Вінницькій області є влучення. Усі служби працюють.

Дотримуйтесь запобіжних заходів під час повітряної тривоги!” – повідомили у Вінницькій ОВА.

Оновлено 9.01

Тернопільська область

Можливий удар і по Тернопільській області.

"Є загроза удару по Тернопільській області. Прошу всіх негайно пройти в укриття", - написав в Telegram голова регіону Володимир Труш.