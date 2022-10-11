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Росія атакувала ракетами Запоріжжя, - ОВА

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Вівторок 11 жовтня 2022 06:26
Росія атакувала ракетами Запоріжжя, - ОВА Фото: Росія атакувала ракетами Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація завдала ракетного удару по Запоріжжю. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

За словами Старуха, росіяни поцілили в об’єкти інфраструктури.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується", - пише голова ОВА.

Старух закликав містян перебувати в укриттях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія, вночі, 10 жовтня, вкотре завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок ракетної атаки у центрі міста знову був зруйнований багатоповерховий житловий будинок. Були постраждалі серед цивільних.

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