Жителів Криму змушують віддавати частину зарплати на потреби армії РФ, - ЦНС
Російська пропаганда у Криму запустила інформаційну кампанію задля підтримки своїх військових. Місцевих жителів змушують віддавати частину зарплати на потреби армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"З моменту широкомасштабного вторгнення російська влада намагається змусити мешканців тимчасово окупованого Криму підтримувати їхніх військових", - йдеться у повідомленні.
Місцевий бізнес закликають робити знижки військовослужбовцям РФ, а "держслубовців" та "чиновників" примушують щомісяця віддавати частину зарплати на допомогу окупаційній армії.
"Наразі на півострові триває інформаційна кампанія із залучення коштів на підтримку окупантів. місцеві не виявляють бажання підтримувати росіян, які прийшли з війною на їхню землю. Окупанти з усіх сил намагаються змусити людей допомагати добровільно, але безуспішно", - додали у ЦНС.
Тому, умови по підтримці військових РФ будуть реалізовувати неофіційно, в примусовому порядку.
Нагадаємо, що посольство Росії у Швеції опублікувало карту, де показано, що захоплені російськими військами території Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також Крим є частиною України.
В лікарнях окупованого Криму фіксують кризову ситуацію через переорієнтування півострова на обслуговування військових РФ.
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