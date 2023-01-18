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Жителів Криму змушують віддавати частину зарплати на потреби армії РФ, - ЦНС

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Крим, Середа 18 січня 2023 16:10
Жителів Криму змушують віддавати частину зарплати на потреби армії РФ, - ЦНС Фото: Жителів Криму змушують віддавати частину зарплати на потреби армії РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російська пропаганда у Криму запустила інформаційну кампанію задля підтримки своїх військових. Місцевих жителів змушують віддавати частину зарплати на потреби армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"З моменту широкомасштабного вторгнення російська влада намагається змусити мешканців тимчасово окупованого Криму підтримувати їхніх військових", - йдеться у повідомленні.

Місцевий бізнес закликають робити знижки військовослужбовцям РФ, а "держслубовців" та "чиновників" примушують щомісяця віддавати частину зарплати на допомогу окупаційній армії.

"Наразі на півострові триває інформаційна кампанія із залучення коштів на підтримку окупантів. місцеві не виявляють бажання підтримувати росіян, які прийшли з війною на їхню землю. Окупанти з усіх сил намагаються змусити людей допомагати добровільно, але безуспішно", - додали у ЦНС.

Тому, умови по підтримці військових РФ будуть реалізовувати неофіційно, в примусовому порядку.

Нагадаємо, що посольство Росії у Швеції опублікувало карту, де показано, що захоплені російськими військами території Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також Крим є частиною України.

В лікарнях окупованого Криму фіксують кризову ситуацію через переорієнтування півострова на обслуговування військових РФ.

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