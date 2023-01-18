Жителів Криму змушують віддавати частину зарплати на потреби армії РФ, - ЦНС

Російська пропаганда у Криму запустила інформаційну кампанію задля підтримки своїх військових. Місцевих жителів змушують віддавати частину зарплати на потреби армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"З моменту широкомасштабного вторгнення російська влада намагається змусити мешканців тимчасово окупованого Криму підтримувати їхніх військових", - йдеться у повідомленні. Місцевий бізнес закликають робити знижки військовослужбовцям РФ, а "держслубовців" та "чиновників" примушують щомісяця віддавати частину зарплати на допомогу окупаційній армії. "Наразі на півострові триває інформаційна кампанія із залучення коштів на підтримку окупантів. місцеві не виявляють бажання підтримувати росіян, які прийшли з війною на їхню землю. Окупанти з усіх сил намагаються змусити людей допомагати добровільно, але безуспішно", - додали у ЦНС. Тому, умови по підтримці військових РФ будуть реалізовувати неофіційно, в примусовому порядку.