Посольство РФ у Швеції визнало, що Крим та інші захоплені регіони - це Україна

Посольство Росії у Швеції опублікувало карту, де показано, що захоплені російськими військами території Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також Крим є частиною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російського посольства у Twitter .

На карті, опублікованій російським дипвідомством, показано ціни на бензин у різних країнах Європи на 9 січня 2023 року. При цьому на ній зображені правильні кордони України з усіма законними територіями, які Росія вважає за своїми.

Йдеться про тимчасово захоплені території Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також окупованого Криму.

На карту звернули увагу користувачі Twitter, мовляв, посольство РФ визнало окуповані території частиною України. Після чого представники МЗС РФ до публікації додали посилання на джерело, звідки нібито було взято карту.