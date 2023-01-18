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Посольство РФ у Швеції визнало, що Крим та інші захоплені регіони - це Україна

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Середа 18 січня 2023 14:35
Посольство РФ у Швеції визнало, що Крим та інші захоплені регіони - це Україна Фото: посольство РФ у Швеції визнало, що Крим та інші захоплені регіони – це Україна (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Посольство Росії у Швеції опублікувало карту, де показано, що захоплені російськими військами території Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також Крим є частиною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення російського посольства у Twitter.

На карті, опублікованій російським дипвідомством, показано ціни на бензин у різних країнах Європи на 9 січня 2023 року. При цьому на ній зображені правильні кордони України з усіма законними територіями, які Росія вважає за своїми.

Йдеться про тимчасово захоплені території Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, а також окупованого Криму.

Посольство РФ у Швеції визнало, що Крим та інші захоплені регіони - це Україна

На карту звернули увагу користувачі Twitter, мовляв, посольство РФ визнало окуповані території частиною України. Після чого представники МЗС РФ до публікації додали посилання на джерело, звідки нібито було взято карту.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить окупований Росією з 2014 року Крим уже до кінця серпня 2023 року.

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