Санкції та лікування військових. В лікарнях окупованого Криму фіксують кризову ситуацію
В лікарнях окупованого Криму фіксують кризову ситуацію через переорієнтування півострова на обслуговування військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"Кількість хворих на Covid-19 на 25% перевищує норму. В тимчасово окупованому Криму зростає кількість хворих на респіраторні захворювання", - йдеться у повідомленні.
У Центрі зазначають, що ситуація є кризовою через переорієнтування лікарень півострова на обслуговування російських військових. Кількість поранених зростає щодня. За даними підпілля, так звана влада півострова наказала надавати пріоритет у лікуванні саме військовим.
"Також, через санкції на півострові дефіцит з необхідними ліками для цивільних", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що окупанти планують закрити останню лікарню Каховки у Херсонській області. Всіх хворих хочуть перевезти вглиб окупованого регіону.
Російські окупанти почали рити траншеї навколо аеродрому "Бельбек" у Криму, а також встановлювати бетонні загорожі, відомі як "зуби дракона".
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