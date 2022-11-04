Жителів Київської області закликають запастись водою

Через планові та аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. У зв'язку з чим мешканців регіону закликають запастись водою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Олексія Кулеби у Telegram.
"Мешканці Київської області! Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води", - написав Кулеба.
Також він опублікував рекомендації МОЗ на випадок перебоїв із водопостачанням:
Нагадаємо, на ранок 4 листопада у Києві без світла залишалися 450 000 квартир . Мешканців столиці закликають максимально заощаджувати електроенергію.
Крім того, киян закликають не користуватися ліфтами під час стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.
Як відомо, сьогодні у столиці скасували екстрені відключення світла, введені вранці . Тепер у Києві діють відключення за графіком.
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