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У Києві скасували екстрені відключення світла

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Київ, П'ятниця 04 листопада 2022 13:21
У Києві скасували екстрені відключення світла Фото: у столиці скасували екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві скасували екстрені відключення світла, які були запровадженні зранку. Тепер у столиці діють відключення за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення чат-бота енергетичної компанії YASNO.

"У Києві відбій екстрених аварійних відключень. В усіх районах застосовуються лише стабілізаційні відключення за графіками", - йдеться у повідомленні.

Графіки стабілізаційних відключень у столиці можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні зранку жителів Києва попередили, що у місті через зростання споживання електроенергії вводять аварійні відключення. Раніше опубліковані графіки були неактуальними.

Також відомо, що станом на ранок 4 листопада у Києві близько 450 тисяч квартир залишилися без світла. Мер Віталій Кличко закликав жителів максимально економити електроенергію.

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Київ Електроенергія відключеня світла
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