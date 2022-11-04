Жителей Киевской области призывают запастись водой

Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в Киевской области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. В связи с чем жителей региона призывают запастись водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Алексея Кулебы в Telegram .

Также он опубликовал рекомендации Минздрава на случай перебоев с водоснабжением:

"Жители Киевской области! Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды", - написал Кулеба.

Напомним, на утро 4 ноября в Киеве без света оставались 450 000 квартир. Жителей столицы призывают максимально экономить электроэнергию.

Кроме того, киевлян призывают не пользоваться лифтами в период стабилизационных отключений электроэнергии в доме.

Как известно, сегодня в столице отменили экстренные отключения света, введенные утром. Теперь в Киеве действуют отключения по графику.

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