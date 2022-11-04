ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Киян закликають не користуватися ліфтами через відключення світла

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 листопада 2022 13:48
Киян закликають не користуватися ліфтами через відключення світла Фото: киян закликають не користуватися ліфтами через відключення світла (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Мешканців Києва закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення", - ідеться в повідомленні.

У Департаменті муніципальної безпеки зазначають, що через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.

Також в КМДА для мешканців столиці опублікували правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті.

Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві скасували екстрені відключення світла, які були запровадженні зранку. Тепер у столиці діють відключення за графіками.

Також раніше ми писали, що у Києві станом на ранок, 4 листопада без світла 450 000 квартир. Мешканців столиці закликають максимально економити електроенергію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Електроенергія
NEWS
ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв
ЗСУ посилюють штурми біля Кремінної, а окупанти наступають поблизу Бахмута: карти боїв
DAILY
Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Статут не писаний. Як Чернишова призначили головою "Нафтогазу" і що могло цьому завадити