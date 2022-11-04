Киян закликають не користуватися ліфтами через відключення світла
Мешканців Києва закликають не користуватися ліфтами у періоди стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.
"Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто планувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення", - ідеться в повідомленні.
У Департаменті муніципальної безпеки зазначають, що через аварійні та стабілізаційні відключення електропостачання у Києві збільшилась кількість викликів на деблокування дверей ліфтової кабіни.
Також в КМДА для мешканців столиці опублікували правила, яких слід дотримуватися, якщо "застрягли" у ліфті.
Із графіками відключень можна ознайомитися на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві скасували екстрені відключення світла, які були запровадженні зранку. Тепер у столиці діють відключення за графіками.
Також раніше ми писали, що у Києві станом на ранок, 4 листопада без світла 450 000 квартир. Мешканців столиці закликають максимально економити електроенергію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.