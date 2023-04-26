Вже втретє за ранок. В Херсоні чутно вибухи

Фото: в Херсоні чутно вибухи вже втретє за ранок 26 квітня (ілюстрація/GettyImages)

У середу, 26 квітня, у Херсоні лунають вибухи вже втретє за ранок. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні втретє за ранок чутно вибухи", - йдеться в повідомленні. Як повідомлялось, за минулу добу, 25 квітня, росіяни 75 разів обстріляли Херсонську область. Нагадаємо, третій день поспіль російські окупанти атакують Кізомис Білозерської громади Херсонської області. Так, у вівторок, 25 квітня, керованими авіабомбами вони вдарили по церкві та будинках.