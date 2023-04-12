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Мешканців Київської області попередили про вибухи та назвали причину

Ілюстративне фото: мешканців Київської області попередили про вибухи на родовищі граніту (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Завтра, 13 квітня, мешканці Київської області можуть почути вибухи. Вони будуть пов'язані із роботами на родовищі граніту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

У відомстві уточнюють, що роботи пройдуть на Ольшаницькому родовищі граніту (Рокитнянська громада) з 10:00 до 18:00.

"Тому в деяких громадах області може бути голосно. Звертаємось до мешканців регіону поставитися з розумінням до ситуації та зберігати спокій", - зазначають в ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 квітня в Київській області продовжилися планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Також ми писали, що росіяни сьогодні, 12 квітня, обстріляли Дворічну Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі.

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Київська областьвибухи