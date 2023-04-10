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В Київській області можливі звуки вибухів. Працюють рятувальники

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Київ, Понеділок 10 квітня 2023 12:34
В Київській області можливі звуки вибухів. Працюють рятувальники Фото: у Київській області можливі звуки вибухів 10 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області тривають планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Звуки вибухів можливі у Бучанському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні, 10 квітня, у Бучанському районі підрозділи ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у КОВА, через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!", - додають в адміністрації.

Як повідомлялось, у неділю, 9 квітня, трапились декілька вибухів біля тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Відомо про 6 "бавовн".

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Київська область вибухи
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