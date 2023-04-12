Жителей Киевской области предупредили о взрывах и назвали причину

Завтра, 13 апреля, жители Киевской области могут услышать взрывы. Они будут связаны с работами на месторождении гранита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram .

"Поэтому в некоторых общинах области может быть громко. Обращаемся к жителям региона отнестись с пониманием к ситуации и сохранять спокойствие", - отмечают в ОВА.

В ведомстве уточняют, что работы пройдут на Ольшаницком месторождении гранита (Рокитнянская громада) с 10:00 до 18:00.

Напомним, ранее стало известно, что 10 апреля в Киевской области продолжились плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Также мы писали, что россияне сегодня, 12 апреля обстреляли Двуречную Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие.

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