Жителів Київської області попередили про вибухи

"Сьогодні, 13 січня, з 12:30 до 14:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати ВНП. Також планові роботи з розмінування територій проводитимуться й у Вишгородському районі. Через це в області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні про вибухи також попередили й жителів Івано-Франківської області та назвали причину.

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