В Івано-Франківській області попереджають про вибухи: у чому справа

На Івано-Франківщині у п'ятницю, 13 січня, попередили про можливі вибухи, які можуть чути мешканці через навчання українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів у той час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала вона.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України попередили, що російські війська, ймовірно, можуть готуватися до нового обстрілу України. Він може бути "змішаним".

Також у Генштабі попередили українців, що є небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території країни.

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