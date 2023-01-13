RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей Киевской области предупредили о взрывах

Фото: жителей Киевской области предупредили о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области сегодня, 13 января могут слышать звуки взрывов. Причиной тому являются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"Сегодня, 13 января, с 12:30 до 14:00 в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут ликвидировать ВНП. Также плановые работы по разминированию территорий будут проводиться и в Вышгородском районе. Из-за этого в области можно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня о взрывах также предупредили жителей Ивано-Франковской области и назвали причину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьВзрыв