ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жителів Київської області попередили про вибухи

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 січня 2023 11:14
Жителів Київської області попередили про вибухи Фото: жителів Київської області попередили про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області сьогодні, 13 січня можуть чути звуки вибухів. Причино тому є планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"Сьогодні, 13 січня, з 12:30 до 14:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати ВНП. Також планові роботи з розмінування територій проводитимуться й у Вишгородському районі. Через це в області можливо чути звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні про вибухи також попередили й жителів Івано-Франківської області та назвали причину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Вибух
NEWS
Окупанти вдарили ракетами по трьох містах та замовили форму "Роснефти", - зведення Генштабу
Окупанти вдарили ракетами по трьох містах та замовили форму "Роснефти", - зведення Генштабу
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам