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Жителей Киевской области предупредили о взрывах

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Киев, Пятница 13 января 2023 11:14
Жителей Киевской области предупредили о взрывах Фото: жителей Киевской области предупредили о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области сегодня, 13 января могут слышать звуки взрывов. Причиной тому являются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"Сегодня, 13 января, с 12:30 до 14:00 в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут ликвидировать ВНП. Также плановые работы по разминированию территорий будут проводиться и в Вышгородском районе. Из-за этого в области можно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня о взрывах также предупредили жителей Ивано-Франковской области и назвали причину.

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