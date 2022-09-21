Жителів Київської області попередили про нічні заморозки: коли очікувати

У Київській області, у ніч з 23 на 24 вересня очікуються заморозки. Температура на поверхні ґрунту становитиме від 0 до 3 градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом у Карпатах продовжує вирувати негода. В деяких місцях снігу випало вище колін, через що рятувальники закликають утриматись від походів у гори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.