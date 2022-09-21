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Жителей Киевской области предупредили о ночных заморозках: когда ждать

Фото: (unsplash.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области, в ночь с 23 на 24 сентября, ожидаются заморозки. Температура на поверхности почвы будет составлять от 0 до 3 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

"Ночью 23-24 сентября в Киевской области предполагаются заморозки 0-3° на поверхности почвы", - пишет пресс-служба ОВА.

Отмечается, что уровень опасности - І, желтый.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что между тем в Карпатах продолжает бушевать непогода. В некоторых местах снега выпало выше колен, из-за чего спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

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