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Снігу вище коліна. У Карпатах продовжує вирувати негода (відео)

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Карпати, Вівторок 20 вересня 2022 10:52
Снігу вище коліна. У Карпатах продовжує вирувати негода (відео) Фото: у Карпатах продовжує вирувати негода (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Руслан Гаращенко

У Карпатах продовжує вирувати негода. Місцями снігу насипало вище коліна, тож рятувальники просять туристів утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Яворницького пошуково-рятувального відділення Василя Фіцака.

"У високогір'ї Чорногори негода. За прогнозами, така погода до неділі. Тому слід утриматися від виходів у верхи, видимість обмежена, а сніга місцями вищі коліна", - розповів він.

Тим часом Чорногорський рятувальний пост повідомляє, що на горі Піп Іван хмарно. Вітер південно-східний 4-6 м/с, а температура повітря опустилася до -3 градусів.

Снігу вище коліна. У Карпатах продовжує вирувати негода (відео)

Фото: засипаний снігом Чорногорський рятувальний пост у Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, у горах Карпат 18 вересня випав перший сніг.

Також, за прогнозом, сьогодні в Україні буде дощ. При цьому у західних областях очікується туман.

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