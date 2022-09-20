Снігу вище коліна. У Карпатах продовжує вирувати негода (відео)

У Карпатах продовжує вирувати негода. Місцями снігу насипало вище коліна, тож рятувальники просять туристів утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Яворницького пошуково-рятувального відділення Василя Фіцака.

"У високогір'ї Чорногори негода. За прогнозами, така погода до неділі. Тому слід утриматися від виходів у верхи, видимість обмежена, а сніга місцями вищі коліна", - розповів він.

Тим часом Чорногорський рятувальний пост повідомляє, що на горі Піп Іван хмарно. Вітер південно-східний 4-6 м/с, а температура повітря опустилася до -3 градусів.

Фото: засипаний снігом Чорногорський рятувальний пост у Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)