Мешканців Києва та області попередили про сильний дощ

Прогноз погоди на 10 жовтня

Нагадаємо, раніше метеорологиня і синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в п'ятницю, 10 жовтня, погода в Україні очікується переважно дощова.

Згідно з її прогнозом, удень буде +9...+14 градусів за Цельсієм.

Найтепліша погода очікується у східних областях України, стовпчики термометрів можуть піднятися до +15...+19 градусів вище нуля.

Варто зауважити, що похмура погода в Україні зберігається вже кілька тижнів.