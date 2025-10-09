Жителей Киева и области предупредили о сильном дожде

В Киеве и области сегодня, 9 октября, вечером ожидается сильный дождь. Он будет идти и ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Telegram.
"До конца суток 09 октября с содержанием ночью 10 октября значительный дождь", - сказано в сообщении "Укргидрометцентра".
Также на этом фоне был объявлен первый уровень опасности, желтый.
Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, что в пятницу, 10 октября, погода в Украине ожидается в основном дождливая.
Согласно ее прогнозу, днем будет +9…+14 градусов по Цельсию.
Самая теплая погода ожидается в восточных областях Украины, столбики термометров могут подняться до +15…+19 градусов выше нуля.
Стоит заметить, что пасмурная погода в Украине сохраняется уже несколько недель.