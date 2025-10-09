Жителей Киева и области предупредили о сильном дожде

Прогноз погоды на 10 октября

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, что в пятницу, 10 октября, погода в Украине ожидается в основном дождливая.

Согласно ее прогнозу, днем будет +9…+14 градусов по Цельсию.

Самая теплая погода ожидается в восточных областях Украины, столбики термометров могут подняться до +15…+19 градусов выше нуля.

Стоит заметить, что пасмурная погода в Украине сохраняется уже несколько недель.