Общество Образование Деньги Изменения

Жителей Киева и области предупредили о сильном дожде

Иллюстративное фото: в Киеве ожидается сильный дождь (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и области сегодня, 9 октября, вечером ожидается сильный дождь. Он будет идти и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" в Telegram.

"До конца суток 09 октября с содержанием ночью 10 октября значительный дождь", - сказано в сообщении "Укргидрометцентра". 

Также на этом фоне был объявлен первый уровень опасности, желтый. 

Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Прогноз погоды на 10 октября

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, что в пятницу, 10 октября, погода в Украине ожидается в основном дождливая.

Согласно ее прогнозу, днем будет +9…+14 градусов по Цельсию.

Самая теплая погода ожидается в восточных областях Украины, столбики термометров могут подняться до +15…+19 градусов выше нуля.

Стоит заметить, что пасмурная погода в Украине сохраняется уже несколько недель.

Погода