Жителів Херсонської області закликали не виходити з дому на свята: можливі посилені обстріли

Жителів Херсону та області закликали не виходити з дому без нагальної потреби сьогодні, у День державного прапора, та завтра, у День Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

"Дорогі жителі Херсонщини, 23-го та 24-го серпня не виходьте без нагальної потреби з дому", - закликав він.

Очільник ОВА зазначив, що у святкові дні можливі посилені обстріли російських окупантів.

Він також закликав українців під час повітряної тривоги користуватися правилом двох стін або ж спускатися в укриття.

Обстріли Херсонської області

Росіяни щоденно обстрілюють Херсонську область після звільнення Силами оборони правого берега Дніпра.

Так, сьогодні зранку окупанти вже обстріляли Корабельний район Херсона. Через атаку почалася пожежа та постраждали шестеро людей.

Загрози на День Незалежності

У Головному управлінні розвідки допускають можливість російських провокацій на День Незалежності України. Там вважають, що ворог може вдатись до ракетного терору.

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцьки зауважив, що окупанти почали ухвалювати рішення про завдання удару швидше, тому атака може статися у будь-який час.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також зазначала, що у визначний день можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної й тактичної авіації та дронів.

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