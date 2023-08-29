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Жителів Херсона закликають не виходити на вулицю: у чому причина

Херсон, Вівторок 29 серпня 2023 09:52
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Жителів Херсона закликають не виходити на вулицю: у чому причина Фото: жителів Херсона просять не виходити на вулицю без потреби 29 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти можуть посилити обстріли Херсона в День пам'яті, 29 серпня. Тому мешканців міста просять зайвий раз не виходити на вулицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"У День памʼяті загиблих захисників України можливі посилені обстріли російських терористів Херсона та прибережних населених пунктів області", - йдеться в повідомленні.

Тому мешканців Херсона та області просять не виходити на вулицю без нагальної потреби та подбати про свою безпеку.

"Без нагальної потреби не виходьте з дому", - радять в ОВА, нагадуючи, що якщо чуєте звуки вибухів або сигнал повітряної тривоги, скористайтеся правилом двох стін, а якщо перебуваєте на вулиці, то негайно сховайтеся в мобільному укритті.

Обстріли Херсона та області

Попри звільнення Херсона від окупантів, коли у листопаді минулого року ЗСУ повернули місто під свій контроль, Росія постійно його обстрілює з окупованої території, оскільки частина області досі залишається захопленою російськими військами. При цьому місто знаходиться під постійним вогнем артилерії та танків. Наприклад, буквально 27 серпня окупанти обстріляли центр Херсона, загинула жінка, поранений чоловік.

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