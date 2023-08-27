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Російські військові обстріляли центр Херсону, є жертви

Неділя 27 серпня 2023 16:22
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Російські військові обстріляли центр Херсону, є жертви Фото: Російські військові обстріляли центр Херсону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові обстріляли центральну частину Херсону. В результаті атаки є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Внаслідок російської атаки загинула жінка.

Крім того, поранення отримав 51-річний чоловік. Його у тяжкому стані госпіталізували. Наразі лікарі борються за його життя.

Ситуація в Херсонській області

Після того як українські військові звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області російські терористи майже щодня обстрілюють регіону, зокрема й адміністративний центр. Під час ударів окупанти використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Так, росіяни скинули з авіації керовані авіабомби на Херсонську область. Під удар потрапили Херсонський, Дар'ївський, Козацький та Одрадокам'янський райони.

Крім того, військові РФ атакували Вірівку Тягинської громади, в результаті чого загинула жінка.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що минулої доби росіяни здійснили 61 обстріл області, випустивши загалом 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

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