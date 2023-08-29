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Жителей Херсона призывают не выходить на улицу: в чем причина

Херсон, Вторник 29 августа 2023 09:52
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Жителей Херсона призывают не выходить на улицу: в чем причина Фото: жителей Херсона просят не выходить на улицу без надобности 29 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты могут усилить обстрелы Херсона в День памяти, 29 августа. Потому жителей города просят лишний раз не выходить на улицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В День памяти погибших защитников Украины возможны усиленные обстрелы российских террористов Херсона и прибрежных населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Поэтому жителей Херсона и области просят не выходить на улицу без необходимости и позаботиться о своей безопасности.

"Без необходимости не выходите из дома", - советуют в ОВА, напоминая, что если слышите звуки взрывов или сигнал воздушной тревоги, воспользуйтесь правилом двух стен, а если находитесь на улице, то немедленно прячьтесь в мобильном укрытии.

Обстрелы Херсона и области

Несмотря на освобождение Херсона от оккупантов, когда в ноябре прошлого года ВСУ вернули город под свой контроль, Россия постоянно его обстреливает с оккупированной территории, поскольку часть области до сих пор остается захваченной российскими войсками. При этом город находится под постоянным огнем артиллерии и танков. Например, буквально 27 августа, оккупанты обстреляли центр Херсона, погибла женщина, ранен мужчина.

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