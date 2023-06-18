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Жителів Донецької та Запорізької областей попередили про загрозу ракет

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Запоріжжя, Неділя 18 червня 2023 09:16
Жителів Донецької та Запорізької областей попередили про загрозу ракет Фото: жителів Донецької та Запорізької областей попередили про загрозу ракет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Донецької та Запорізької областей попередили про загрозу обстрілів. Зокрема, про ракетні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека в Донецькій та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у вказаних областях оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 9:57

Повітряні Сили ЗСУ оголосили про відбій ракетної небезпеки.

Карта повітряних тривог станом на 9:17

Жителів Донецької та Запорізької областей попередили про загрозу ракет

Нічна атака

Вночі на сході та півдні України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, а також про загрозу ударів дронами.

Цієї ночі РФ намагалася атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Сили ППО збили два ворожі дрони, влучань не зафіксовано.

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