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Жителей Донецкой и Запорожской областей предупредили об угрозе ракет

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Запорожье, Воскресенье 18 июня 2023 09:16
Жителей Донецкой и Запорожской областей предупредили об угрозе ракет Фото: жителей Донецкой и Запорожской областей предупредили об угрозе ракет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Донецкой и Запорожской областей предупредили об угрозе обстрелов. В частности, о ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность в Донецкой и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в указанных областях объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 9:57

Воздушные Силы ВСУ объявили об отбое ракетной опасности.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:17

Жителей Донецкой и Запорожской областей предупредили об угрозе ракет

Ночная атака

Ночью на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о ракетной опасности в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, а также об угрозе ударов дронами.

Этой ночью РФ пыталась атаковать Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили два вражеских дрона, попаданий не зафиксировано.

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