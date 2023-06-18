Росія атакувала Дніпропетровську область "шахедами", ППО збила всі цілі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Сили протиповітряної оборони України збили два безпілотних літальних апарати "Шахед", які росіяни випустили по Дніпропетровській області.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що БПЛА були знищені в Криворізькому районі підрозділом ПВК "Схід".

Обстріли Дніпропетровської області

Російські загарбники атакують Дніпропетровську область ледь не щодня. В ніч проти 17 червня артилерією обстрілювали Нікопольський район. Під час нічних атак під ворожим вогнем опинилося місто Нікополь та Марганецька громада.

Вночі 15 червня, в небі Дніпропетровської області воїни ПВК "Схід" знищили 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136".