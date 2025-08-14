Жителів Донецької області закликали економити світло: у чому причина

"Закликаю економити електроенергію, особливо у пікові години – вранці та ввечері, - щоб уникнути перевантаження мереж і можливих відключень", - зазначив Філашкін.

За його словами, станом на 14 серпня енергосистема України працює стабільно, планових відключень немає. Однак ворог постійно обстрілює інфраструктуру, тож зараз тривають ремонти пошкоджених енергооб’єктів.

"Крім того, споживання електрики зросло через спеку, тож раціональне використання світла зараз особливо важливе", - додав він.