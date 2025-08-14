UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Жителів Донецької області закликали економити світло: у чому причина

Фото: жителів Донецької області закликали економити світло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителів Донецької області закликали економити електроенергію, щоб уникнути перевантаження мереж на час ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Закликаю економити електроенергію, особливо у пікові години – вранці та ввечері, - щоб уникнути перевантаження мереж і можливих відключень", - зазначив Філашкін.

За його словами, станом на 14 серпня енергосистема України працює стабільно, планових відключень немає.  Однак ворог постійно обстрілює інфраструктуру, тож зараз тривають ремонти пошкоджених енергооб’єктів.

"Крім того, споживання електрики зросло через спеку, тож раціональне використання світла зараз особливо важливе", - додав він.

Відключення світла в Україні

Завдяки роботі енергетиків та Сил оборони, вже понад півроку в Україні відсутні масові відключення світла. Але через ворожі обстріли та негоду у окремих регіонах періодично трапляються аварії.

Так, 5 серпня, у Сумській області частина споживачів залишилася без світла. Як зазначав очільник Сумської ОДА Олег Григоров, світло в абонентів у Сумській громаді зникло після чергової атаки російських окупантів. Об'єкти критичної інфраструктури після атаки переводили на резервне електропостачання.

Також увечері 2 серпня в Херсоні та Миколаївській області зникло світло після того, як росіяни запустили по Україні ракету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світлаДонецька область