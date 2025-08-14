ua en ru
Жителів Донецької області закликали економити світло: у чому причина

Четвер 14 серпня 2025 14:41
Жителів Донецької області закликали економити світло: у чому причина Фото: жителів Донецької області закликали економити світло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителів Донецької області закликали економити електроенергію, щоб уникнути перевантаження мереж на час ремонтних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Закликаю економити електроенергію, особливо у пікові години – вранці та ввечері, - щоб уникнути перевантаження мереж і можливих відключень", - зазначив Філашкін.

За його словами, станом на 14 серпня енергосистема України працює стабільно, планових відключень немає. Однак ворог постійно обстрілює інфраструктуру, тож зараз тривають ремонти пошкоджених енергооб’єктів.

"Крім того, споживання електрики зросло через спеку, тож раціональне використання світла зараз особливо важливе", - додав він.

Відключення світла в Україні

Завдяки роботі енергетиків та Сил оборони, вже понад півроку в Україні відсутні масові відключення світла. Але через ворожі обстріли та негоду у окремих регіонах періодично трапляються аварії.

Так, 5 серпня, у Сумській області частина споживачів залишилася без світла. Як зазначав очільник Сумської ОДА Олег Григоров, світло в абонентів у Сумській громаді зникло після чергової атаки російських окупантів. Об'єкти критичної інфраструктури після атаки переводили на резервне електропостачання.

Також увечері 2 серпня в Херсоні та Миколаївській області зникло світло після того, як росіяни запустили по Україні ракету.

