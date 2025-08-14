ua en ru
Жителей Донецкой области призвали экономить свет: в чем причина

Четверг 14 августа 2025 14:41
Жителей Донецкой области призвали экономить свет: в чем причина Фото: жителей Донецкой области призвали экономить свет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Жителей Донецкой области призвали экономить электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сетей на время ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"Призываю экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы - утром и вечером, - чтобы избежать перегрузки сетей и возможных отключений", - отметил Филашкин.

По его словам, по состоянию на 14 августа энергосистема Украины работает стабильно, плановых отключений нет. Однако враг постоянно обстреливает инфраструктуру, поэтому сейчас продолжаются ремонты поврежденных энергообъектов.

"Кроме того, потребление электричества возросло из-за жары, поэтому рациональное использование света сейчас особенно важно", - добавил он.

Отключение света в Украине

Благодаря работе энергетиков и Сил обороны, уже более полугода в Украине отсутствуют массовые отключения света. Но из-за вражеских обстрелов и непогоды в отдельных регионах периодически случаются аварии.

Так, 5 августа, в Сумской области часть потребителей осталась без света. Как отмечал глава Сумской ОГА Олег Григоров, свет у абонентов в Сумской громаде исчез после очередной атаки российских оккупантов. Объекты критической инфраструктуры после атаки переводили на резервное электроснабжение.

Также вечером 2 августа в Херсоне и Николаевской области пропал свет после того, как россияне запустили по Украине ракету.

