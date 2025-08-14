Жителей Донецкой области призвали экономить свет: в чем причина

Жителей Донецкой области призвали экономить электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сетей на время ремонтных работ.

"Призываю экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы - утром и вечером, - чтобы избежать перегрузки сетей и возможных отключений", - отметил Филашкин. По его словам, по состоянию на 14 августа энергосистема Украины работает стабильно, плановых отключений нет. Однако враг постоянно обстреливает инфраструктуру, поэтому сейчас продолжаются ремонты поврежденных энергообъектов. "Кроме того, потребление электричества возросло из-за жары, поэтому рациональное использование света сейчас особенно важно", - добавил он.