Жителів Дніпра попередили про каламутну воду з крана. Чи варто хвилюватись

Як розповіли у відомстві, масштабна повінь призвела до значного підвищення рівня води у річці Дніпро. Через це спостерігається не значне погіршення якісних показників дніпровської води.

З-під крана може йти каламутна та трохи забарвлена вода.

"Ситуація не є критичною, підприємством КП "Дніпроводоканал" працює в своєму штатному режимі, якість водопровідної води контролюється цілодобово. На виході зі станцій та в мережах відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання"", - сказано в повідомленні.

У водоканалі звернулись до жителів міста з проханням зберігати спокій. У випадку, якщо повінь призведе до змін у якості води "Дніпроводоканал" проінформує мешканців міста.