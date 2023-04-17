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Жителей Днепра предупредили о мутной воде из крана. Стоит ли волноваться

Фото: жителей Днепра предупредили о мутной воде из крана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В городе Днепр из-под крана может бежать немного окрашенная мутная вода. Однако это не повлияет на ее качество.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Facebook "Днепропроводоканал".

Как рассказали в ведомстве, масштабное наводнение привело к значительному повышению уровня воды в реке Днепр. Поэтому наблюдается не значительное ухудшение качественных показателей днепровской воды.

Из-под крана может идти мутная и немного окрашенная вода.

"Ситуация не является критической, предприятием КП "Днепропроводоканал" работает в своем штатном режиме, качество водопроводной воды контролируется круглосуточно"", - говорится в сообщении.

В водоканале обратились к жителям города с просьбой сохранять спокойствие. В случае, если наводнение приведет к изменениям в качестве воды "Днепропроводканал" проинформирует жителей города.

Ранее сообщалось, что до критического уровня воды в Днепре остается 50-60 см.

Отметим, что РБК-Украина публиковала фоторепортаж из Гидропарка , который затопило из-за наводнения.

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