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Жителів Чернігова і району попередили про "нічні стрільби": що треба знати

Фото: жителів Чернігова і району попередили про "нічні стрільби" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернігові та районі сьогодні, 30 листопада чутимуть звуки пострілів. Місцевих жителів попереджають про навчання військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Північ".

"До уваги мешканців Чернігова і району! Сьогодні з 16:30 до 20:00 будуть проводитися нічні стрільби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околицях міста. Просимо зберігати спокій!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ розповіли про підготовку до оборони півночі, українські бійці заявили, що будують непрохідну оборону. Найбільша увага зосереджена на позиціях, які найближче знаходяться до кордону.

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