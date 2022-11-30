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Жителей Чернигова и района предупредили о "ночных стрельбах": что нужно знать

Фото: жителей Чернигова и района предупредили о "ночных стрельбах" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Чернигове и районе сегодня, 30 ноября, будут слышать звуки выстрелов. Местных жителей предупреждают об учении военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Север".

"Вниманию жителей Чернигова и района! Сегодня с 16:30 до 20:00 будут проводиться ночные стрельбы с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне в окрестностях города. Просим сохранять спокойствие!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о подготовке к обороне севера, украинские бойцы заявили, что строят непроходимую оборону. Наибольшее внимание сосредоточено на позициях, которые находятся ближе к границе.

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