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Жителів Чернігівської області попередили про аварійні відключення світла

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Чернігів, Вівторок 11 жовтня 2022 20:55
Жителів Чернігівської області попередили про аварійні відключення світла Фото: мешканців Чернігівської області попередили про аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чернігівській області можливі аварійні відключення світла через ракетні удари росіян. У північній частині регіону вже відключили електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

За його словами, сьогодні, 12 жовтня, о 18:50 відключилася лінія, яка живила північну частину області. Внаслідок цього електроенергія відсутня у частині населених пунктів Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського районів.

"Можуть спрацьовувати аварійні відключення по всій області та Чернігову. Причина - всім відома. Тривають роботи", - зазначив Чаус.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через технічні проблеми на одній з підстанцій, які виникли внаслідок ракетних ударів росіян, частина Львова залишилася без електрики.

Також ми писали, що у Києві сьогодні, 11 жовтня, використовують аварійні відключення електроенергії.

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Електроенергія Черниговская область Війна Росії проти України
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