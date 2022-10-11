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Частина Львова знову без світла: голова ОВА назвав причину

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Львів, Вівторок 11 жовтня 2022 20:05
Частина Львова знову без світла: голова ОВА назвав причину Фото: у кількох районах Львова немає світла через технічні проблеми на підстанції (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти два дні поспіль завдають ракетних ударів по енергосистемі Львівської області. Через технічні проблеми на одній із підстанцій частина Львова перебуває без електрики.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Усі аварійні служби працюють над вирішенням проблеми. Загалом учора і сьогодні у Львові ракетними ударами пошкоджено чотири електропідстанції. Це найбільший удар по енергетичній інфраструктурі регіону від початку повномасштабного вторгнення РФ. По двох підстанціях окупанти завдавали ракетних ударів два дні поспіль.

Раніше ми писали, що сьогодні, 11 жовтня, російські окупанти обстріляли Львівську область. Внаслідок атаки було знищено дві електропідстанції.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові лунали вибухи. Місто частково залишилося без світла. Також учора на Львівщині чути вибухи. У місті були проблеми зі зв'язком, у деяких районах не було води та світла, у деяких районах міста електрика була відновлена лише до сьогоднішнього ранку.

Також повідомлялося, що Росія двічі атакувала дронами-камікадзе Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

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