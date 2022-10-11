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Жителей Черниговской области предупредили об аварийных отключениях света

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Чернигов, Вторник 11 октября 2022 20:55
Жителей Черниговской области предупредили об аварийных отключениях света Фото: жителей Черниговской области предупредили об аварийных отключениях света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Черниговской области возможны аварийные отключения света из-за ракетных ударов россиян. В северной части региона уже отключили электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

По его словам, сегодня, 12 октября, в 18:50 отключилась линия, которая питала северную часть области. В результате этого электроэнергия отсутствует в части населенных пунктов Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов.

"Могут срабатывать аварийные отключения по всей области и Чернигову. Причина - всем известная. Продолжаются работы", - отметил Чаус.

Напомним, ранее стало известно, что из-за технических проблем на одной из подстанций, которые возникли в результате ракетных ударов россиян, часть Львова осталась без электричества.

Также мы писали, что в Киеве сегодня, 11 октября, используют аварийные отключения электроэнергии.

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Электроэнергия Черниговская область Война России против Украины
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