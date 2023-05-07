Жителів Бериславського району попередили про загрозу авіаудару

Сьогодні, 7 травня, жителів Бериславського району попередили про небезпеку. Ймовірний обстріл керованими авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВ Олександра Прокудіна .

"Ворожа авіація над акваторією Азовського моря. Ймовірний обстріл керованими авіабомбами", - заявив Прокудін.

Він наголосив жителям Білозерської громади та прибережній частині Бериславського району пройти в укриття.

Нагадаємо, нещодавно росіяни обстріляли Бериславську громаду у Херсонській області. Внаслідок атаки дві людини отримали травми.

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