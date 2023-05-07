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Жителей Бериславского района предупредили об угрозе авиаудара

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Бериславский район, Воскресенье 07 мая 2023 15:49
Жителей Бериславского района предупредили об угрозе авиаудара Фото: жителей Бериславского района предупредили об опасности (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 мая, жителей Бериславского района предупредили об опасности. Вероятный обстрел управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Вражеская авиация над акваторией Азовского моря. Возможен обстрел управляемыми авиабомбами", - заявил Прокудин.

Он настоял жителям Белозерской громады и прибрежной части Бериславского района пройти в укрытие.

Напомним, недавно россияне обстреляли Бериславскую общину в Херсонской области. В результате атаки два человека получили травмы.

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